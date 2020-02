Stiri pe aceeasi tema

- Un disident chinez care a criticat maniera in care regimul presedintelui Xi Jinping a gestionat epidemia provocata de coronavirus a fost arestat, a anuntat marti Amnesty International, potrivit AFP. Xu Zhiyong, un militant anticoruptie care a stat in inchisoare in perioada 2013-2017, a fost arestat…

- "Putem confirma ca un cetatean american in varsta de 60 de ani, declarat purtator al coronavirusului, a murit intr-un spital din Wuhan, China, pe 6 februarie", a spus pentru AFP un purtator de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Beijing, potrivit Agerpres. "Transmitem sincere condoleante…

- American Airlines, Air France, KLM, El Al Israel Airlines, Finnair, United Airlines au suspendat cursele spre China pana la finalul lunii martie. Alte companii au ales sa suspende zborurile chiar pana la finalul lunii aprilie, printre acestea se numara: Delta Airlines, Iberia Airlines și Vietnam…

- Risc redus de aparitie a coronavirusului in Romania Foto: Arhiva/captura youtube.com În privinta coronavirusului, autoritatile sustin ca riscul de aparitie în România este redus. Eventualele cazuri vor fi preluate de spitalele de boli infectioase…

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a comunicat vineri omologului sau american Donald Trump ca observatiile si initiativele americane referitoare la Taiwan, Hong Kong, Xinjiang si Tibet afecteaza relatiile dintre cele doua tari, a anuntat agentia China Noua, transmite AFP. Intr-o convorbire…

- China l-a convocat pe ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, dupa ce presedintele american Donald Trump a semnat legislatia in sustinerea protestatarilor din Hong Kong, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe chinez, informeaza dpa. Ministrul-adjunct al afacerilor externe chinez,…

- Președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, doua proiecte de lege ce includ masuri de susținere a protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru președintele Xi (Jinping),…