- Un numar estimativ de 78 de milioane de nou-nascuti au un risc mai mare de deces in fiecare an deoarece nu sunt alaptati in prima ora dupa nastere, potrivit Natiunilor Unite, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Doar doi din cinci copii sunt alaptati imediat dupa nastere, au precizat recent Organizatia…

- Dr. Alin Popescu vorbește la Interviurile Libertatea LIVE despre miturile berii. Reprezentantul Centrului de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție vine la orele 15.00, la Interviurile Libertatea LIVE, pentru a ne vorbi despre bere și despre miturile legate de aceasta batura. In plus acesta ne va…

- Un studiu finalizat recent in Romania reconfirma efectele consumului moderat de bere asupra scaderii riscului de aparitie a bolilor cardiovasculare. Studiul „Evaluarea efectului consumului de bere asupra hemostazei la subiecti sanatosi“ a fost derulat sub egida Centrului de Studii despre Bere, Sanatate…

- Datorita ingredientelor sale naturale, berea poate fi integrata cu succes intr-un regim de viața sanatos. Cercetari științifice realizate in intreaga lume, inclusiv in Romania, sub egida Centrului de Studii despre Bere, Sanatate și Nutriție, sugereaza ca un consum moderat de bere, de pana la doua pahare…

