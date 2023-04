Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Benfica - Inter, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Inter Milano a remizat cu Salernitana 1-1, in deplasare, și a aprins din nou furia tifosilor nerazzurri pe rețelele sociale, aceștia atacandu-i pe antrenorul Simone Inzaghi și pe Lukaku. Locul de Liga Campionilor este in tot mai mare pericol, iar meciul cu Benfica de marți, de la Lisabona, poate deveni…

- Meciul din prima liga din Chile dintre Cobresal si Colo Colo a l-a facut erou pe portarul gazdelor, care a reusit sa marcheze dintr-o degajare din propriul careu de sase metri. La scorul de 2-0 pentru echipa sa, Leandro Requena a inscris de la o poarta la cealalta, profitand de greseala omologului sau,…

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data din 2011 incoace, dupa ce a eliminat-o pe Porto in optimi. Italienii au caștigat cu 1-0 la general, singurul gol al dublei manșe fiind marcat in tur. Meciul de marți s-a incheiat indecis, cu 0-0, scrie Mediafax.Italienii…

- ​Benfica - Club Brugge, meci contand pentru a mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 martie, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.