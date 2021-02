Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo si Israelul vor stabili luni relatii diplomatice, la cateva luni dupa un acord de recunoastere reciproca incheiat sub egida fostului presedinte american Donald Trump, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Recunoasterea de catre Israel este una dintre cele mai mari realizari ale Republicii Kosovo,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au aprobat deschiderea unei ambasade la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul,. EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu de catre tari arabe in ultimul sfert de secol.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat vineri in favoarea imbunatatirii relatiilor cu Israelul si a continuarii schimburilor in sfera informatiilor, dar a criticat politica israeliana fata de...

- Tunisia nu este interesata in stabilirea de relatii diplomatice cu Israelul si pozitia sa nu va fi influentata de niciun fel de schimbari pe plan international, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe tunisian, informeaza Reuters. Pozitia Tunisiei a infirmat speculatiile conform carora ea va fi…

- Tunisia nu este interesata in stabilirea de relatii diplomatice cu Israelul si pozitia sa nu va fi influentata de niciun fel de schimbari pe plan international, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe tunisian, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Pozitia Tunisiei a infirmat speculatiile conform…

- Israelul a stabilit, sambata, relatii diplomatice cu Bhutan, natiunea majoritar budista vecina cu India, continuandu-si extinderea legaturilor diplomatice la nivel international, transmite Reuters potrivit news.ro. Acordul cu tara din Himalaya nu pare sa aiba legatura cu acordurile intermediate…

- Israelul a anuntat sambata stabilirea de relatii diplomatice cu Bhutanul, mica tara situata in estul Muntilor Himalaya, ultimul dintr-o serie de acorduri de normalizare pana in prezent cu state situate in Orientul Mijlociu si Africa de Nord, noteaza AFP. "Cercul recunoasterii Israelului se extinde si…

- Compania low-cost Flydubai a lansat primele zboruri spre Tel Aviv, dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite si Israel Compania aeriana low-cost Flydubai a lansat joi primele zboruri directe spre Tel Aviv, la doua luni dupa normalizarea relatiilor intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si…