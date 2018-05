Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului si-a exprimat marti ingrijorarea ca orice palestinian care manifesteaza in Gaza, indiferent daca reprezinta o amenintare iminenta sau nu, poate fi "impuscat mortal" de fortele israeliene, relateaza AFP si Reuters. "Se pare ca oricine poate fi impuscat…

- Peste 1.200 de elevi ai Scolii de Politie „Vasile Lascar” din Campina au defilat, joi seara, prin centrul municipiului, purtand faclii in maini, retragerea cu torte marcand 50 de ani de la infiintarea unitatii de invatamant, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un autobuz de pasageri a explodat, marti, in centrul Romei, dupa ce a fost cuprins de flacari, iar autoritatile au anuntat ca nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit companiei de transport local Atac, soferul si pasagerii au reusit…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Incidentul s a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care…

- Politia germana a impuscat un barbat care a agresat si ranit, in unele cazuri grav, mai multe persoane vineri dimineata in fata unui magazin de paine, au anuntat autoritatile, fara sa precizeze numarul persoanelor ranite, potrivit AFP. In jurul orei locale 04:20 (02:20 GMT), inainte de deschiderea…

- Un barbat a impuscat mortal un vanzator ambulant african luni la Florenta, una dintre cele mai populare destinatii turistice in Italia, a anuntat politia, citata de Reuters. Politia l-a arestat pe cetateanul italian in varsta de 66 de ani care a tras sase focuri de arma in africanul care vindea genti…

