- Belarusul a anuntat vineri ca a cerut Lituaniei extradarea reprezentanei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, pe care a inculpat-o cu privire la rolul pe care il joaca in cadrul contestarii lui Aleksandr Lukasenko in urma alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP.

- Lituania a refuzat rapid cererea de extradare inițiata de Belarus pe numele opozantei Svetlana Tihanovskaia. Oficialii lituanieni au raspuns sec și taios autoritaților judiciare de la Minsk: „Vom vedea iadul inghețand inainte sa ne gandim la aceasta cerere”.

- Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA. Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru victoria belarusilor",…

- Kolesnikova este membru cheie al Consiliului de coordonare, un organism inființat de opoziția politica din Belarus pentru a facilita transferul de putere in țara dupa alegerile prezidențiale din august, despre care opoziția spune ca au fost fraudate iar Occidentul a refuzat sa accepte. Belarusul este…

- Procurorul general al Lituaniei a deschis miercuri o ancheta penala vizand membri ai regimului Alksandr Lukasenko cu privire la acuzatii de torturare a unor activisti in favoarea democratiei, relateaza AFP.