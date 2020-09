Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

- CHIȘINAU, 1 sept – Sputnik. Indemnurile UE de a spori finanțarea opoziției belaruse contravin radical principiilor de neamestec in problemele interne ale statelor suverane, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova. © REUTERS / TUT.BYNoi rețineri…

- Europarlamentarul spaniol a mers și mai departe, apropiindu-se de poziția oficiala de la Minsk: a sugerat ca revoltele din țara sunt folosite drept pretext pentru a plasa forțele NATO mai aproape de Rusia.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov a declarat miercuri ca nu este nevoie de mediere externa în ceea ce privește protestele din Belarus și a acuzat puterile straine ca folosesc criza sa intervina în Belarus, relateaza agențiile TASS și Interfax citate de Reuters.Lavrov a declarat…

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a parasit Belarusul. Ea se afla actualmente in Lituania, informatia fiind facuta publica de catre ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Venezuela a renuntat sa o expulzeze pe ambasadoarea Uniunii Europene (UE) de la Caracas, au anuntat joi, intr-un comunicat comun, seful diplomatiei europene si ministrul de externe venezuelean, informeaza AFP. "Guvernul venezuelean a decis sa anuleze decizia luata pe 29 iunie 2020, prin care ambasadoarea…