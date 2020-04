Stiri pe aceeasi tema

- "De Pasti o sa stau acasa, in familie. Aceeasi recomandare pentru toti: sa stea acasa cu familia, sa evite orice deplasare, orice contact, orice apropere fizica. Sa astepte, cei care vor sa primeasca lumina", a declarat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban. Acesta a precizat ca si pana la…

- Lupta cu pandemia de coronavirus i-a mobilizat in aceste saptamani și pe fermierii care trebuie sa asigure aprovizionarea cu alimente pentru toți cei care sunt in izolare. Daca in Spania, fermele continua sa produca lapte, producatorii din Marea Britanie sunt in pragul falimentului.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut o solicitare catre Guvernului pentru a identificea fonduri europene in scopul acordarii unui bonus de 500 de euro personalului medical care lucreaza cu pacienti infectați cu noul coronavirus.

- Solista de muzica populara Ștefania Șirin Narenji a trecut prin clipe de coșmar dupa ce a fost nevoita sa ajunga cu bebelușul sau la spital, in plina pandemie. Micuțul, de doar cinci luni, a contactat o severa viroza respiratorie, a facut preumonie și a imbolnavit-o și pe mama sa.Pe fondul valului de…

- Casa de producție ieșeana Tralala a creat in perioada pandemiei de coronavirus un cantecel pentru copii care sa-i invețe importanța spalatului pe maini. Compania Tralala concureaza in domeniul animațiilor online cu giganții Disney și Pixar și conținutul creat de ei este urmarit de peste 240 de milioane…

- Actrita Carmen Galin, care a murit vineri cu o zi inainte de a implini 74 de ani, a dorit ca funeraliile sale sa se desfasoare intr-o discretie absoluta: doar patru persoane o vor insoti pe artista pe ultimul drum. Nimeni din breasla sau din familie nu cunoaste detaliile ceremoniei de inmormantare.

- Mii de romani ar putea sa primeasca bani de la stat, incepand cu anul viitor. Este vorba despre bunicii care au grija de nepotii lor si care ar putea beneficia, in viitorul apropiat, de o indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea acestora. Conform proiectului legislativ care a trecut tacit de senatori,…

- Una dintre cele mai nonconformiste soliste de la noi dar și cele mai iubite are fani atat in țara cat și in strainatate. De aceea Loredana (49 de ani) oriunde ar pleca in lume și pe unde ar merge se intalnește cu oameni care o plac, ii asculta muzica și ii sunt fani. “Sunt recunoscuta... Read More Post-ul…