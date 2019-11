BEC: Peste 70.000 de voturi în plus în Diaspora, la ora 20.00, față de primul tur al alegerilor prezidențiale Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 20.00 au votat in strainatate 343.727 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 70.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 20.00 votasera 270.584 de romani. La aceasta ora se inregistreaza o creștere de peste 25% a prezenței la urne in strainatate. Este un record in Diaspora, pentru orice fel de alegeri. Daca se pastreaza actualul ritm de creștere a votului in strainatate, se va ajunge la peste 800.000 de voturi in strainatate. Votul in cadrul celor 838 de secții organizate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

