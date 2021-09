Beatrice Mahler: Morga Institutului Marius Nasta este plină. Am avut foarte multe decese în ultimul timp Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, susține ca morga spitalului este deja plina, iar in ultimul timp au fost inregistrate foarte multe decese din cauza pandemiei de coronavirus. Beatrice Mahler spune ca pentru moment se incearca amplasarea unor containere frigorifice, in incinta unitații medicale, pentru a putea suplimenta numarul locurilor pentru depunerea trupurilor neinsuflețite. Morga Institutului Marius Nasta din București este una mica, iar locurile s-au epuizat rapid, avand in vedere numarul mare de decese inregistrate in randul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. „Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

