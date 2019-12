BCR: Inrautatirea perspectivei Romaniei ar putea duce la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi Inrautatirea perspectivei ratingului Romaniei de catre agentia S&P, de la stabila la negativa, ar putea duce si la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi in tara noastra, potrivit Departamentului de Cercetare al BCR.



"Decizia S&P de revizuire a perspectivei Romaniei la negativa, de la stabila, se va reflecta cel mai probabil in primele de risc cerute de investitori pentru investitiile in active romanesti. Inrautatirea situatiei deficitelor gemene (deficitul de cont curent mare si deteriorarea deficitului bugetar), precum si posibilitatea excluderii Romaniei din grupul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

