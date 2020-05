BBC: Ce putem învăța din teoriile conspirației / România și vaccinul antiHPV De la framântari politice la anxietați legate de sex, tehnologie și femei, teoriile conspiraționiste ne pot arata multe din problemele societații în care traim, scrie BBC.



În 331 î.e.n. ceva era în neregula în Roma. În întreg orașul, o mulțime de barbați proeminenți se îmbolnaveau și practic toți ajungeau sa își piarda viața. Decesele erau deopotriva enigmatice cât și alarmante. Apoi, într-o zi o sclava s-a apropiat de un curule aedile - un tip de magistrat - și a dat de înțeles ca ar putea cunoaște motivul.



Fata…

Sursa articol: hotnews.ro

