Bateriile pentru mașini electrice în România, între lupte politice și investiții private în producție Deși nu a spus-o decat cu jumatate de gura, Romania incearca sa devina un hub de producție a bateriilor pentru mașini electrice. De aceea, incearca sa atraga producatori, precum Draxlmaier, care deja a anunțat ca va deschide o fabrica de baterii la Timișoara. Dar, Romania are și cateva branduri proprii de baterii pentru mașini electrice, cea mai cunoscuta fiind producatorul Rombat, controlat acum de sud africanii de la Metair Investments. De altfel, Rombat a demara anul trecut producția de baterii destinate mașinilor cu propulsie electrica in urma unei investiții de peste 12 milioane de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Volvo Car Group, deținut de compania chineza Geely Holding (GEELY.UL), a anunțat planuri pentru o joint-venture cu producatorul suedez de baterii Northvolt pentru a dezvolta baterii durabile pentru mașinile sale electrice și sa inființeze o gigafabrica pentru producție. Companiile iși propun sa inființeze…

- Compania germana Draxlmaier are un plan de investiții de 200 milioane euro pe urmatorii 6 ani, in vestul Romaniei, la Timișoara. Proiectul consta și intr-un intr-un sistem de asamblare a bateriilor pentru mașinile hibrid ale unui producator de automobile premium incepand cu 2022, scrie publicația ziuadevest.ro.…

