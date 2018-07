Stiri pe aceeasi tema

Monica Gabor se afla la mii de kilometri distanța de fiica sa, iar acest lucru iși pune amprenta asupra ei. Vedetei ii este extrem dor de Irinuca. Monica Gabor se afla in America acolo unde traiește alaturi de iubitul ei, Mr. Pink. Fetița ei locuiește in Romania impreuna…

La scurt timp dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, averea familiei Ceaușescu era confiscata! Bani, tablouri și alte obiecte de valoare erau ridicate din "palatele" celor care au condus Romania cu mana dictatoriala, dar și de la cei care au avut legaturi cu liderul comunist.

- Eduard Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei trei jurnaliști rapiți in Irak, in 2005, a luptat sa obțina daune de doua milioane de euro de la teroristul condamnat pentru rapirea și sechestrarea lui și a altor doi colegi de breasla, timp de 55 de zile. Judecatorii au luat recent o decizie care nu ii este…

Suceveanca Adina Prisacariu a fost condamnata recent la doi ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Judecatorii i-au interzis, de asemenea, sa mai conduca o mașina timp de doin ani și șase luni. Soțul femeii a murit intr-un accident produs chiar de catre ea.

Celebra clarvazatoare a facut o marturisire care i-a facut pe mulți dintre romani sa le inghețe sangele in vene. Maria Ghiorghiu a anunțat intr-un articol publicat pe blogul sau ca in curand, in lume, va avea loc un nou atentat sangeros. Mai mult, teroriștii vor acționa și in țara noastra.

- Compania Ellaal Goldberg SA anunța inceperea programului de investiții in mass media romaneasca. Oferta noastra se adreseaza societaților mass media ce acționeaza atat pe piața naționala cat și pe cea regionala sau locala, și vizeaza televiziuni, radiouri respectiv site-uri de internet dedicate informarii cetațenilor.…

In procesul cu Florin Talpan, judecatorii l-au "condamnat" pe Gigi Becali pentru harțuire, iar patronul FCSB-ului trebuie sa-i plateasca juristului CSA daune de zece ori mai mari fața de decizia luata la fond.

- Artista de muzica populara Nadia Duluman este prima vedeta din Romania care a picat in plasa talharilor care folosesc o noua metoda de a jefui, care pune viețile oamenilor in pericol. Invitata in emisiunea „La Maruța”, cantareața a povestit clipele de groaza prin care a trecut. Nadia Duluman este o…