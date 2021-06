Sateliții care furnizeaza internet pe orbita joasa ar putea deveni in curand alternative serioase la rețelele de cablu subterane. Daca proiectul Starlink, dezvoltat de miliardarul Elon Musk, ramane cel mai avansat in domeniu, in special datorita implementarilor prin rachete Space X, alți jucatori privați și publici au inceput deja sa-și desfașoare propriile constelații de sateliți. Concurența […] The post Batalia pentru piața de internet prin satelit first appeared on Ziarul National .