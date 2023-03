Stiri pe aceeasi tema

In timp ce forțele ucrainene efectueaza probabil o retragere tactica limitata in Bakhmut, este prea devreme pentru a spune daca Ucraina are in vedere o retragere completa din oraș, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare.

In ciuda bataliilor grele in desfașurare in Bakhmut, regiunea Donețk, forțele ucrainene nu au luat decizia de a se retrage din oraș, a declarat Serhii Cherevaty, purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional de Est, pentru CNN pe 1 martie.

Armata rusa a lansat vineri 106 rachete asupra infrastructurii civile din Ucraina, dintre care 76 rachete de croaziera, a anunțat pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny.

Armata rusa intenționeaza in urmatoarele 10 zile sa efectueze o noua ofensiva la scara larga pentru a cuceri intregul Donbas, in timp ce Ucraina nu a primit inca tancuri puternice de la partenerii occidentali, relateaza Financial Times, citand un consilier anonim al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele ruse desfașoara in mod activ recunoaștere și se pregatesc pentru o ofensiva in anumite zone. In ciuda pierderilor grele, Federația Rusa continua sa incerce acțiuni ofensive in direcțiile Liman, Bakhmut, Avdiivka și Novopavlov, informeaza Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in raportul

Valeri Zaluzhny, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a avut prima sa intalnire personala cu Mark Milley, șeful Statului Major al Statelor Unite ale Americii, in Polonia pe 17 ianuarie.

Fortele ucrainene au lichidat 720 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 108.910 – potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei.

Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres.