- Polițiștii constanțeni au intervenit duminica, in jurul orei 17.00, in stațiunea Eforie Nord, dupa ce un scandal violent a avut loc intre un grup de turiști și salvamari. Conflictul s-a iscat din cauza ca turiștii ar fi fost nemulțumiți de modul in care salvamarii ar condus ATV-urile pe plaja, au transmis…

- Altercatie intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. Astazi, in jurul orei 17.30, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unei altercatii intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. La fata locului, din primele cercetari, politistii au stabilit ca incidentul…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, la iesire din Dobromir judetul Constanta, spre Valeni. Au fost implicate doua autoturisme si o caruta. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca au fost doua victime.Una are un traumatism membru…

- Zece persoane implicate in accidentul produs, vineri, in jurul pranzului, pe autostrada A2, in zona localitatii Medgidia, au suferit traume minore si, in prima faza, refuza transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tatarici.…

- Cele doua femei l-au pus la pamant pe copilul de 12 ani și l-au lovit cu pumnii și picioarele, momentul a fost filmat de cei care au participat la intreaga scena, potrivit ziarului local Focuspress. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Incidentul a avut loc, luni, in jurul pranzului chiar la un…

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- La data de 25 iunie 2021, politistii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din Cugir, care este banuit de savarsirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburare a ordinii și liniștii publice. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de…