Un barbat din Cugir a fost reținut de Poliție in urma unui accident urmat de un conflict. Inițial a refuzat testarea pentru alcool, dar dupa analizele de la spital avea concentrații de peste 2 la mie alcool in sange. Potrivit IPJ Alba, vineri, 10 martie 2023, in jurul orei 22.30, polițiștii din Cugir au intervenit

