- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a revenit pe primul loc in Liga Nationala de baschet masculin, vineri, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 94-84 (28-20, 23-21, 24-21, 19-22, la Voluntari. ''U'' a bifat astfel a 15-a victorie in campionat in tot atatea meciuri.…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a obtinut a 14-a sa victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet masculin, 79-70 (14-7, 20-23, 20-20, 25-20) cu CSO Voluntari, miercuri, in deplasare. De la ''U'' s-au remarcat Patrick Neal Richard, cu 17 puncte, Marquis Jurrel Wright, 14 p,…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSO Voluntari au obtinut victorii categorice, marti, in Liga Nationala de baschet masculin. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a surclasat-o pe ABC Athletic Neptun Constanta cu 94-47 si este singura echipa neinvinsa din campionat, cu 13 victorii…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a reusit a 11-a sa victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet masculin, 90-77 cu CSM CSU Oradea, luni seara, pe teren propriu. ''U'', singura echipa neinvinsa din campionat, a fost condusa de Andrija Stipanoovic, autor a 20 de…

- CSO Voluntari a invins-o pe ABC Athletic Neptun Constanta cu scorul de 90-64, sambata, in deplasare, intr-un meci restant din Liga Nationala de baschet masculin. Vlad Moldoveanu, cu 21 puncte, 8 recuperari, David Devoe Joseph, 21 p, 5 rec, 3 pase decisive, si Anthony Bernard Hickey, 19…

- In doua partide din Liga Nationala, Siler Schneider a inscris 39 de puncte. Pe 6 si 7 ianuarie, formatia de pe litoral evolueaza in turneul de la Voluntari.BC Athletic Neptun Constanta a participat pana acum la doua dintre cele trei turnee desfasurate in campionat. Echipa masculina de baschet Athletic…

- BC CSU Sibiu s-a impus in derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 91-87 (19-24, 26-14, 33-22, 13-27), marti seara, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii au reusit sa castige in ciuda unui ultim sfert adjudecat clar de oradeni, cu 27-13. Marquis Ralondo Addison a fost MVP-ul invingatorilor,…