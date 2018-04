Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a Studentilor din municipiul Suceava, in parteneriat cu Colegiul National "Petru Rares" Suceava si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, a organizat sambata, 24 martie, la Auditorium „Joseph Schmidt", cea de a opta editie a concursului Music Star. ...

- Echipa ieseana" CSM Politehnica a avut un adversar prea dificil in liderul campionatului, BC CSU Sibiu, pentru a putea emite pretentii. Chiar daca Politehnica a avut multe momente bune, a actionat cu curaj, echipa antrenata de Dan Fleseriu a stiut sa puna distanta "legala" oridecate ori, formatia…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 19-a. SCM Craiova intalnește miercuri liderul CSU Sibiu. Oradea joaca la BC Timișoara. Miercuri, 7 martie 17:00 BC Timba Timișoara – CS Politehnica Iași 18:00 BCMU FC Arges Pitești – BC Mureș Tg Mureș 19:00 SCMU Craiova – BC CSU Sibiu Digi Sport 19:30 CS Phoenix…

- * CSM Bucuresti – Poli Iasi 45-27 (20-17) in LN de handbal masculin. Politehnica Iasi a pierdut aseara, in Capitala, disputa cu echipa bucuresteana CSM din etapa a XIX-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia pregatita de Florin Spiridon a tinut piept valorosului adversar mult timp din prima…

- Selectionata Nordului a invins selectionata Sudului cu scorul de 125-122 (30-35, 33-34, 31-26, 21-27), miercuri seara, in All Star Game, meciul vedetelor din Liga Nationala de baschet masculin, in "Arena Sepsi" din Sfantu Gheorghe. Sudul a evoluat mai bine in prima jumatate a meciului…

- U-Banca Transilvania Cluj a castigat Cupa Romaniei la baschet masculin, marti seara, dupa ce a invins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 64-61 (25-23, 12-11, 14-19, 13-8), in finala gazduita de Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. Articol in curs de actualizare. Post-ul U-BT Cluj a castigat Cupa Romaniei…

- Fenerbahce Istanbul continua evolutia excelenta din ultimul timp in Euroliga de baschet masculin. Detinatoarea trofeului a obtinut a cincea victorie consecutiva, reusind de aceasta data s-o invinga pe Barcelona.