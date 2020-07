Baschet: Americanul Chris Cooper va continua la BC CSU Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 15.05.2020, este permisa circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, in interiorul localitaților, cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infecției și evitarea formarii grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii. Citește și…

- In ce condiții ne putem deplasa in afara localitații? Autoritațile au facut anunțul Deplasarea in afara localitaților de domiciliu a starnit controverse in ultimele zile. Acum, autoritațile au anunțat motivele pentru care romanii pot ieși din localitate. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a venit cu noi precizari si raspunsuri referitoare la ridicarea restrictiilor de circulatie si noile reguli valabile dupa 15 mai, data de la care presedintele Klaus Iohannis a decis sa nu mai prelungeasca starea de urgenta. O astfel de precizare…

- Au trecut aproape doua luni de cand campionatele naționale de baschet au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Intre timp, majoritatea baschetbaliștilor straini s-au intors la propiile case și se pregatesc așa cum pot pentru o eventuala reluare a competiției. Totuși, in 15 mai starea de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca in prezent exista 1.033 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, inregistrandu-se sase decese in randul acestora, informeaza AGERPRES . “Sunt cei care au fost in linia intai, sunt cei care au pus mai presus de viata lor viata celorlalti si…

- Ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, a afirmat, duminica, faptul ca in acest moment Romania se afla pe un trend ascendent in privinta infectarilor cu noul coronavirus, dar “cu o progresie lenta”, precizand ca focare precum Suceava “tind sa se stinga”, informeaza AGERPRES . “Suntem in scenariul 4 in care…

- UPDATE Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, duminica, referindu-se la varful epidemiei, ca populația trebuie sa mai aiba rabdare intre șapte și 10 zile, mulțumindu-le romanilor care au ințeles mesajul și au stat in casa in Noaptea de Inviere. „Suntem in scenariul 4 in care gandim ca tot ce se…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, le-a mulțumit romanilor care au ințeles mesajul autoritaților și au pastrat distanțarea sociala in perioada Paștelui. Acesta a spus ca Romania este aproape de atingerea varfului pandemiei.„Multumesc populatiei care a inteles mesajul si sa aiba rabdare inca 7-10 zile.…