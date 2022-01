Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii de stil vechi, care pastreaza calendarul iulian, așteapta ca astazi, 6 ianuarie, sa le intre preoții in case („mersul cu icoana") si sa le vesteasca Nasterea Domnului, ei sarbatorind Craciunul pe 7 ianuarie.Credinciosii ortodocsi care pastreaza calendarul gregorian ...

- Avertisment dur al medicului Octavian Jurma dupa deschiderea școlilor. Medicul Octavian Jurma considera ca decizia privind deschiderea școlilor pe 3 ianuarie este „dezolanta”. Nici daca planuiau un experiment de infectare in masa nu puteau alege un moment mai bun, a comentat specialistul decizia autoritaților,…

- Circa 700 de angajați ai Poliției de Frontiera vor asigura controlul și supravegherea frontierei de stat in noaptea de Revelion. Sunt deschise spre circulație cu Romania 7 puncte de trecere, iar cu Ucraina – 33 de puncte de trecere a frontierei, anunța Poliția de Frontiera.

- Specialiștii ANM au emis o noua avertizare meteo in ziua de 24 decembrie. Vremea se racește considerabil in Ajunul Craciunului, vom avea parte de un cod galben de viscol și ninsori in zonele de munte ale Romaniei. Temperaturile vor scadea cu mult. Ce ne așteapta in vinerea aceasta. Meteorologii trag…

- Cele mai mari hipermarket-uri din Romania sunt pregatite sa-și aștepte clienții in aceste zile. Cora, Auchan, Metro, Selgros și marile mall-uri bucureștene și-au anunțat programul de funcționare pentru zilele premergatoare Craciunului și ultimei zi din an. Orarul de funcționare pentru Cora, Auchan,…

- Ianna Novac are o poveste frumoasa de iubire in urma careia au rezultat doi copii. Deși inițial spune ca nu și-a dorit sa fie mama, ulterior ea a ajuns la concluzia ca totul s-a intamplat la momentul potrivit și ca e cel mai frumos sentiment. Acum vedeta are o fetița și un baiețel.