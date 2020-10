Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale au luat o serie de masuri pentru scaderea ratei de infectare, astfel: - purtarea mastii de protectie va fi obligatorie si in spatiile deschise; - cinematografele si teatrele au fost inchise; - este interzisa organizarea de evenimente private; - restaurantele,…

- Masurile se vor aplica de luni noapte. Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Prefecturii București, Mariana Stancu Țipișca: „Incepand cu ora 0:00 in aceasta noapte se suspenda activitatea didactica fața in fața in școli, licee, inclusiv creșe și universitați, timp de 14 zile Cinematografele…

- Se inchid școlile, teatrele, cinematografele, restaurantele și cafenelele din spațiile inchise ale Capitalei, anunța premierul Ludovic Orban. Parinții vor primi 75% din salariu pentru perioada cat stau acasa...

- Autoritațile vin cu un nou anunț despre ce urmeaza sa se intample in București in privința instituțiilor școlare. Parinții și elevii trebuie sa ia la cunoștința noua veste. Iata anunțul oficial al Ministerului Educației. Ministerul Educației, anunț oficial pentru școli și gradinițe Situația din Romania…

- Incidența cazurilor de Covid-19 la Gherla a ajuns la 4,24 la mie, a anunțat joi prefectul Clujului, Mircea Abrudean. La Sic, incidența este și mai mare, de 4,36 la mie. In aceste UAT-uri au fost anunțate urmatoarele masuri: interzis spectacole la cinematograf activitatea de interior și exterior la restaurante,…

- In jumatate dintre școlile din județ cursurile vor continua și in zilele urmatoare, avand in vedere ca nu gazduiesc secții de votare. Autoritațile din educația buzoiana au centralizat datele privind unitațile de invațamant care iși vor suspenda cursurile vineri, luni și marți, avand alternativa orelor…

- Italia se pregatește de inceperea noului an școlar. Copiii nu au mai mers la școala din martie, dupa ce s-a instituit carantina. Acum școlile vor reincepe, treptat, in condiții foarte stricte. Profesorii vor purta masca și viziera Autoritațile italiene au decis cum va incepe noul an școlar, dupa certuri…

- Deși Guvernul anunța ca nu va impune noi restricții, evoluția numarului de cazuri din ultimele saptamani determina autoritațile sa introduca noi masuri pentru protejarea populației. Astfel, masca va fi obligatorie și in aer liber, acolo unde este aglomerație, iar restaurantele și terasele vor fi…