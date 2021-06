Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a palmuit marti pe Emmanuel Macron este pasionat de istorie medievala si urmarește extrema dreapta regalista. El s-a descris ca fiind apolitic si deloc violent. Damien T., 28 de ani, arestat in Tain-L’Hermitage, locuieste in Saint-Vallier, la nord de Valence (departamentul Drome, in…

- Președintele francez Emmanuel Macron a vrut marți sa relativizeze palma primita de la un barbat în timpul unei vizite, denunțând ”fapte izolate” comise de catre indivizi ultraviolenți” care nu trebuie ”sa preia controlul asupra dezbaterii publice”, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost agresat marti de catre un barbat in timpul vizitei sale la Tain-l'Hermitage, in departamentul Drome (sud-est), dar garzile sale de corp au intervenit prompt si doua persoane au fost arestate, potrivit AFP si EFE.

- Președintele francez Emmanuel Macron a inceput saptamana trecuta un turneu in Franța. Președintele se pregatește de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Turneul urmeaza sa includa in jur de 12 de opriri in mai multe zone din Franta in urmatoarele doua luni. Insa, in departamentul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost palmuit marti de catre un barbat, intr-o multime venita sa-l salute, in departametul Drome (sud-vest), in cadrul unui turneu in Franta, un incident in urma caruia au fost arestate doua persoane, relateaza Le Figaro.

- Doua persoane au fost arestate în Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat în timpul unei plimbari în regiunea Drome din sud-estul Franței, relateaza Reuters citând presa franceza.BFM TV și RMC au publicat o înregistrare video distribuita…

- Discursul rostit joi de presedintele francez Emmanuel Macron la memorialul genocidului din 1994 la Kigali a fost un act de "imens curaj" care "valoreaza mai mult decat niste scuze", a declarat presedintele rwandez in cadrul unei conferinte de presa comune, relateaza AFP. Cu putin timp inainte,…