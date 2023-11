Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Țicu, 23 de ani, a primit o suspendare-record ca urmare a faultului dur prin care l-a scos din circuit pe Dragoș Iancu luna trecuta. Fundașul dreapta al Petrolului a primit o pedeapsa-mamut: va sta pe tușa 16 etape. Eliminare Țicu Constantin Valentin (ACS Petrolul 52) - In temeiul art. 63.1.b,…

- O tanara a fost injunghiata, chiar in fata blocului in care locuiește, ziua in an amuaza mare in Giroc. Agresorul, un tanar miliar angajat la ISU, a fugit, dar a fost prins dupa cateva ore de polițiști la Buziaș. Femeia este internata la spital. Militarul, angajat la Detașamentul de Pompieri din Buziaș,…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 3 ani și 7 luni de inchisoare, dupa ce și-a harțuit fosta iubita și i-a furat 33.000 de lei din contul bancar. Pedeapsa este, de fapt, o contopire a doua verdicte dictate de Tribunalul Bihor, scrie eBihoreanul. In iulie 2022, barbatul a primit o pedeapsa de 2…

- Dupa ani de zile de scandal cu fostul ei soț, Nicolae Guța, problemele nu s-au terminat pentru Narcisa Balaban. Vedeta se confrunta cu mari probleme financiare, iar recent a pierdut unul dintre procesele pe care le avea deschise de catre o firma de telecomunicații. Vedeta e nevoita sa scoata bani grei…

- Un barbat din Alba Iulia, care a vrut sa iși ucida fosta soție, a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru tentativa de omor și nerespectarea ordinului de protecție. Victima a ajuns la spital cu o lama de cuțit in cap.

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Un barbat din raionul Ocnița a fost condamnat la o pedeapsa sub forma de 100 de ore de munca neremunerata in folosul comunitații, dupa ce și-a snopit in bataie soția. Sentința a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei Edineț, transmite Deschide.md . Astfel, potrivit materialelor cauzei,…