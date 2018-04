Bărbat împușcat mortal de autoritățile din Germania, după ce acesta a agresat oamenii dintr-o brutarie Un barbat care a agresat și ranit mai multe persoane, vineri dimineața, in fața unui magazin de paine din localitatea germana Fulda a fost impușcat mortal de autoritați. Incidentul a avut loc, in noaptea de jos spre vineri, la ora locala 04.20, inainte de deschiderea magazinului, conform Agerpres. Astfel, agresorul a atacat un om de livrare de la aceasta brutarie din Fulda, situata in vestul Germaniei, cat și mai multe persoane, au indicat politia locala si parchetul, fara sa ofere detalii despre identitatea atacatorului sau despre numarul de victime. Dupa aceea, barbatul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a ucis un barbat care a agresat si ranit persoane, pe unele grav, vineri, la o brutarie, la Fulda (centru), au anuntat autoritatile, scriu The Associated Press si AFP. Inainte de deschiderea magazinului din Fulda, un oras situat la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Frankfurt,…

- Politia germana a impuscat un barbat care a agresat si ranit, in unele cazuri grav, mai multe persoane vineri dimineata in fata unui magazin de paine, au anuntat autoritatile, fara sa precizeze numarul persoanelor ranite, potrivit AFP. In jurul orei locale 04:20 (02:20 GMT), inainte de deschiderea…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o furgoneta a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 2: Presa din Germania noteaza ca atacatorul este un cetatean…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce un camion a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 1: Potrivit unor informatii, trei persoane au fost ucise in…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…