Bărbat din municipiul Băcău, decedat în urma unui conflict spontan Un barbat de 53 de ani din municipiul Bacau a murit miercuri, in urma unui conflict spontan izbucnit intr-un cartier al orasului, doua persoane fiind audiate in cauza. Potrivit IPJ Bacau, miercuri, in jurul orei 19,35, politistii au fost sesizati prin apel 112 despre un conflict spontan produs intr-un cartier din municipiul Bacau. Politistii s-au deplasat la fata locului si au stabilit identitatea victimei - un barbat de 53 de ani din municipiul Bacau, al carui deces a fost constatat de echipajul de ambulanta sosit la fata locului. In urma activitatilor desfasurate au fost identificate doua… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

