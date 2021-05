Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia reținut pentru viol, după ce ar fi constrâns o tânără să întrețină relații sexuale cu el Ieri, 12 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de viol. In sarcina barbatului s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 11 mai, in timp ce se afla intr-o locuința din municipiul Alba Iulia, ar fi constrans-o pe o tanara de 22 de ani, din Alba Iulia, sa intrețina, cu el, raporturi sexuale. Potrivit concluziilor medico – legale, tanara ar avea nevoie de 5 – 6 zile de ingrijiri medicale. In cursul zilei de azi, 13 mai, barbatul va fi prezentat… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

