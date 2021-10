Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Timisoara, care recent a fost externat din Spitalul de Psihiatrie Gataia, este cautat de politisti, find suspectat ca si-ar fi ucis mama cu mai multe lovituri, in zona capului, cu o bugata de lemn, dupa un acces de furie.

- O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa de soțul ei. Femeia a fost injunghiata, vineri, de fiul acesteia care a fugit de polițiști scrie ziarul local Opinia Timișoarei. Descoperirea a fost facuta de soțul femeii, vineri dupa-masa. Acesta le-a povestit polițiștilor ca a gasit-o intr-o balta…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de politistiLa data de 29 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat un barbat, de 29 de ani, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani, 5 luni si 10 zile…

- In urma impactului, pietonul a fost aruncat in aer.Șoferul nevinovat nu a putut sa il evite, iar asta reiese și din imaginile surprinse de camere de supraveghere din zona.Testat cu aparatul etilotest, s-a dovedit ca șoferul mașinii nu consumase bauturi alcoolice.Pietonul, in schimb, avea o alcoolemie…

- Captura insemnata de droguri, la Timișoara. Polițiștii au confiscat zeci de plante de canabis de pe plantația unui tanar de 34 de ani. Mai mult, au gasit in casa lui amfetamina, metamfetamina și o arma cu luneta.

- Un barbat este suspectat de politistii si procurorii gorjeni ca si-a ucis mama, el fiind cunoscut cu afectiuni psihice, potrivit news.ro. Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc in satul Valea Mare, comuna Runcu. Autoritatile au fost anuntate, marti, in jurul orei 6.45. O femeie a…

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…