Bărbat cercetat pentru amenințare Polițiștii din Mureș au reținut un barbat, din comuna Șincai, banuit de comiterea infracțiunii de amenințare. Astazi, 9 ianuarie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au reținut un barbat, de 47 de ani, din comuna Șincai, banuit ca ar fi amenințat o femeie, din aceeași comuna, cu acte de violența. In fapt, la aceeași data, cel in cauza, in timp ce se afla in apropierea locuinței... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

