Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a indemnat joi la organizarea unui scrutin anticipat, dupa ce deputatii au adoptat marti in principiu acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pe care el l-a incheiat cu Bruxelelsul, dar care au refuzat sa examineze acordul potrivit unui calendar accelerat, asa cum voia…

- Ziarul Unirea ALERTA in Alba: Barbat de 42 de ani, din municipiu, disparut de la domiciliu, cautat de politisti Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații ... ALERTA in Alba: Barbat de 42 de ani, din municipiu,…

- 'In aceasta noapte la ora 01,41, politistii satmareni au fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca la Sectia U.P.U. Satu Mare se afla o persoana recalcitranta. Politistii au stabilit faptul ca un barbat, de 43 de ani, din municipiul Ploiesti, a agresat fizic doua femei de 48…

- Polițiștii cauta un tanar care a fost dat disparut dupa e ultima oara a fost vazut in 23 septembrie in Arad. Radu Adrian, in varsta de 22 de ani, din Ploiești are urmatoarele semnalmente : 1,70 m, 60 de kg, par șaten, tuns scurt și ochi caprui. La data dispariției purta o pereche de pantaloni jeans…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 10, in cartier Albert din Ploiesti. Un barbat afla pe bicicleta a fost lovit de o masina la volanul careia se afla o soferita in varsta de 59 de ani, accidentul producandu-se pe sensul de mers spre Metro. Victima, un barbat…

- Un barbat, de 30 ani, din Lituania, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a fost talharit la iesirea dintr-un club, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, Spitalul de…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 21 la Barcanesti, in urma caruia un pieton a fost lovit de masina. La sosirea medicilor, victima se afla in coma profunda, avand traumatism cranio-cerebral grav, fracturi ale mainilor si picioarelor. Echipjaul de prim ajutor sosit la fata…