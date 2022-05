Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la Clubul Kim Long Dao din Falticeni s-au intors din nou cu medalii de la cea mai recenta competitie la care au participat, prima editie a Campionatului Mondial intercluburi la copii si juniori la Qwan ki do, eveniment care s-a desfasurat in Padova, ...

- In perioada 23-24 Aprilie 2022, la Padova, Italia, a avut loc Campionatul Mondial de Qwan Ki Do intercluburi pentru Copii și Juniori, unde Clubul Sportiv BAO Bacau a fost prezent cu un numar de 28 de sportivi. Bacauanii au reușit un rezultat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sala Sporturilor din Municipiul Roman a gazduit, in perioada 26-27 martie, o noua editie a Campionatului National de Qwan Ki Do – Juniori, Seniori si Veterani. La start s-au aliniat 343 de sportivi din 31 de cluburi din zece judete din Romania, judetul Suceava fiind reprezentat de 6 cluburi ...

- Weekendul trecut, localitatea Subotica din Serbia a fost gazda Campionatului European de karate SKDUN și Cupa Europei pentru Kohai (incepatoiri pana la centura albastra inclusiv). Cele doua competiții au reunit peste 700 de karateka din 18 țari. CS „Dan Botezatu” Bacau s-a prezentat cu patru sportivi,…

- Luna martie a adus in Bacau expertiza internaționala de top in domeniul educației. Expertul educational finlandez Ari Pokka s-a aflat in Bacau la data de 23 martie pentru a lansa cartea „Top Class – Leadershipul si managementul educational finlandez”. Evenimentul a facut parte dintr-un turneu national…

- Gruparea pregatita de Sabin Jitaru și Ovidiu Galeru a fost una din protagonista Naționalelor desfașurate de miercuri și pana sambata la Bazinul de Inot din Bacau 2022 se anunța un alt an fast pentru Sport Club Municipal Bacau. In nici trei luni, cel mai galonat club al județului a adunat deja 92 de…

- Continua seria rezultatelor excelente realizate de secția de atletism a SCM Bacau la nivel de juniori. Dupa reușitele inregistrate la Balcaniada U20, la Seniori, la Tineret, la Juniori 2 și 3, au venit și cele din cadrul Campionatelor Naționale de Juniori 1. La finalele CN J1 derulate weekendul trecut,…

- ISU Bacau a facut publica filmarea cu intervenția de acum cateva zile, cand au fost salvați doi copii care au cazut in apele Bistriței, dupa ce gheața pe care se jucau s-a rupt. Articolul VIDEO: Cum au fost salvați cei doi copii cazuți in Bistrița apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .