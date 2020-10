Bănicioiu consideră false acuzațiile DNA și renunță să mai candideze la parlament Chestorul Camerei Deputaților, fostul ministru Nicolae Banicioiu, respinge acuzațiile DNA, de trafic de influența și luare de mita. Mai mult, susține ca va renunța la imunitatea parlamentara și nu se mai inscrie in cursa parlamentara. Anunțul a fost facut marți seara, la cateva ore dupa ce DNA a anunțat ca il ancheteaza pentru trafic de influența și luare de mita, in perioada in care a fost ministru al Sanatații. „Am vazut astazi cu surprindere comunicatul DNA și vreau sa fac urmatoarele precizari: in primul rand consider acuzațiile vehiculate in presa false și din aceasta cauza doresc sa am acces… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banicioiu ar fi pretins, in perioada 2012-2014 aproape un milion de euro pentru a-și folosi influența și pentru a numi manageri de spital pe care doi oameni de afaceri ii puteau controla și pentru a aloca sume de bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte. Berbeceanu a fost angajat ca functionar…

- "Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte de corupție in contextul comercializarii de bunuri de uz medical catre spitalele publice situate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov și aflate in subordinea Ministerului Sanatații. In conformitate…

- Gabriela Firea iese la atac dupa ce ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat, dupa ședința cu premierul Orban și primarul ales Nicușor Dan, ca va „gasi soluții pentru traficul din Capitala”.„Pana acum, nu v-a pasat de oameni? I-ați chinuit intenționat!”, scrie Firea pe Facebook.…

- Intoxicatie in masa in Armenia. 11 oameni au murit dupa ce au consumat alcool metilic. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații de la Erevan, Alina Nicogosean, a scris pe pagina sa de Facebook, ca in doar doua zile au fost inregistrate 23 de cazuri de intoxicație din

- USR a sesizat DNA și Poliția Capitalei, susținând ca datele unor oameni cu condiții precare ar ajunge la funcționari publici care le-ar falsifica semnaturile și le-ar folosi pe listele depuse la Autoritatea Electorala pentru candidaturile primarului general Gabriela Firea și primarului Sectorului…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat un control la Politia Capitalei, dupa ce șeful Serviciului Grupari Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a acuzat ca clanurile mafiote din Capitala au oameni infiltrați in politica și poliție. Marcel Vela…

- "Va mulțumim tuturor, avem semnaturile pentru candidatura domnului Președinte Traian Basescu la Primaria Generala a Municipiului București. In prima zi s-au strans peste 11.480 de semnaturi", a scris Tomac pe Facebook. ALEGERI PRIMARIA CAPITALEI. Traian Basescu: Dan Barna nu vrea sa castige Nicusor…

- Astfel, Traian Basescu va fi candidatul PMP la Primaria Capitalei. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Eugen Tomac, care a publicat un model de lista de semnaturi. „In atenția tuturor colegilor și susținatorilor PMP! Va invitam sa ne susțineți in campania de strangere de semnaturi pentru…