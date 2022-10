Comisia Europeana a lansat Cultura pune Europa in mișcare , noul sau program de mobilitate permanent pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii, precum și o prima cerere de propuneri de mobilitate individuala. Cu un buget total de 21 de milioane de euro pentru o perioada de trei ani (2022-2025), in cadrul programului Europa creativa, Cultura pune Europa in mișcare devine cel mai mare program de mobilitate european pentru artiști și pentru profesioniștii din domeniul culturii, vizand toate țarile care participa la programul Europa Creativa și sectoarele cuprinse in componenta…