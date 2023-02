Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de social-democratul Petre Daea, culege roadele muncii facute bine și la timp. In primele zile ale lunii februarie, Ministerul Agriculturii a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 531 milioane de euro. Suma reprezinta rambursarea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca Prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro,…

- Fermierii vor primi banii pe subvenții in aceasta saptamana. Daea: „Toti veti avea bani in cont” Fermierii vor primi banii pe subvenții in aceasta saptamana. Daea: „Toti veti avea bani in cont” Fermierii romani vor primi, in cursul acestei saptamani, subvențiile pentru calamitați, dar și pentru programele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca in Romania nu este cea mai scumpa hrana din Uniunea Europeana (UE) si ca poate dovedi acest lucru, si admite ca preturile au crescut peste tot in tarile UE.

- omania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Acesta a adaugat ca productia obtinuta…

