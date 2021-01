Alti peste 1.400 de refugiati musulmani rohingya au fost imbarcati pentru a fi trimisi sambata spre o insula izolata din Golful Bengal, a anuntat un oficial al marinei din Bangladesh, in ciuda opozitiei grupurilor pentru apararea drepturilor ingrijorate de vulnerabilitatea locului la furtuni si inundatii, relateaza Reuters. Ei ridica la cel putin 6.700 numarul refugiatilor rohingya din Myanmar vecin transferati de Bangladesh pe insula Bhasan Char de la inceputul lunii decembrie, din taberele de la frontiera unde un milion traiesc in colibe. Foto: (c) MONIRUL ALAM / EPA "Suntem gata sa primim…