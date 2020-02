Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii constanțeni au fost sesizați, noaptea trecuta prin apel 112, cu privire la faptul ca, la un bancomat din incinta unei societați comerciale, a avut loc o explozie. Din primele verificari s-a stabilit...

- O explozie la un bancomat din incinta unei societati comerciale din comuna Lumina a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, persoane necunoscute sustragand o suma de bani si fugind cu un autoturism, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Conform…

- In cursul nopții, un bancomat a fost aruncat in aer. S-a intamplat pe Calea Timișorii din municipiul Arad. Este cel de-al treilea bancomat care este aruncat in aer in ultima perioada la Arad și al patrulea jefuit, hoții gasind ca este o metoda ingenioasa pentru a se fura banii. „In aceasta noapte, in…

- Polițiștii sunt la fața locului chiar in aceste momente pentru a face cercetari, scrie realitateadearad.net .Structura de rezistenta a cladirii va fi verificata de experti pentru a vedea daca exista vreun pericol.Conform purtatorului decuvant al Poliției Arad, Adina Aconstantinesei, „in aceasta noapte,…

- Un bancomat din orasul Arad a fost aruncat in aer vineri dimineata, iar hotii au fugit cu casetele cu bani.Politistii sunt la fata locului si fac cercetari, potrivit digi24.ro.Claudia Iuga, purtator de cuvant IPJ Arad: Din informatiile pe care le detinem pana la aceasta ora stim ca azi noapte in jurul…

- Alerta in Arad, dupa ce, joi noapte, hoții au aruncat in aer un bancomat și au reușit sa fuga cu banii.Incidentul a avut loc pe calea Timișoarei din Arad, unde un ATM a sarit in aer, iar hoții au reușit sa dispara impreuna cu casetele de bani. Momentan nu se știe suma pe care hoții au reușit s-o sustraga…

- O explozie a avut loc, azi-dimineața, la un bancomat din Sinaia. Incidentul a avut loc in apropierea unui hotel. Talharii sunt cautați de poliție, anunța Antena3.Din primele informatii, persoane necunoscute au distrus un bancomat. Prejudiciul nu a fost inca stabilit. Politistii fac…

- Hotii care fura din buzunare actioneaza in locuri aglomerate, unde pot fi in imediata apropiere a oamenilor fara sa fie observati sau sa atraga atentia. Deseori, aceștia opereaza in grupuri si folosesc tehnici de distragere a atentiei pentru a savarsi furtul. Specificul acestui gen de infracțiune este…