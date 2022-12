Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de influenta, se afla joi dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde va fi judecata contestatia pe care acesta a depus-o la decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, transmite News.ro. In aceeași ședința, magistratii…

- Instanta a admis propunerea DNA de arestare preventiva a lui Niculae Badalau, masura fiind dispusa pentru 30 de zile. Cealalta persoana retinuta in acest dosar a fost plasata in arest la domiciliu. ”In baza art. 226 C. proc. pen. admite in parte propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat averea nejustificata a unui funcționar public cu statut special in cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Alba Iulia. „Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a intrat in vizorul autoritatilor de resort dupa ce a fost acuzata de Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese. Potrivit ANI, edilul s-ar fi numit manager peste un proiect finantat cu fonduri europene. Si-ar marit, astfel, salariul. Potrivit…

- ANI a sesiat Parchetul in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat in conflict de interese și incompatibilitate, deoarece s-a numit manager al unui proiect. Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata,…

- „In perioada 2018-2021, coeficientul de disponibilitate tehnica al flotei de aeronave MiG 21-LanceR a asigurat executarea intregii game de misiuni, inclusiv cele de politie aeriana, potrivit destinatiei acestui tip de aeronave. In perioada de referinta, nu au existat intervale de timp in care flota…

- Tribunalul Constanta a respins azi acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Valeriu Iorga cu procurorii DNA Constanta. Oficial In baza art. 485 alin. 1 lit. b , teza finala, C. proc. pen., respinge acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…