Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte în 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai târziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Anchetatorii…

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, relateaza AFP. Anchetatorii au declarat ca i-au descoperit…

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Justin Trudeau, premierul Canadei va fi protagonistul unei reviste de benzi desenate publicate in seria „Political Power”, ce va fi publicata pe 16 septembrie, potrivit Journaldemontreal.Revista glossy, care dedica de peste unsprezece ani numere speciale unor politicieni din intreaga lume, aduce in…

- Justin Trudeau apare pe coperta revistei ”Civil War II: Choosing Sides”, editata de grupul Marvel, ce va fi publicata pe 31 august.Purtand un maiou in culorii frunzei de artar, manusi de box si pantaloni scurti, premierul canadian este prezentat sub forma unui pugilist intr-un ring de box,…

- Ultima platforma de gheața ramasa intacta in Arhipelagul Arctic Canadian s-a prabușit, pierzand peste 40% din suprafața sa in doar doua zile la sfarșitul lunii iulie, au declarat joi cercetatorii. Platforma de gheața Milne se afla la marginea insulei Ellesmere, pe teritoriul nordic canadian. „Temperaturile…

- Sorin Mihailovici, un roman stabilit in Canada, a plecat in Argentina pentru a filma o emisiune de calatorii, dar din cauza pandemiei, a ramas blocat in Buenos Aires timp de patru luni. Dupa ridicarea restrictiilor, Sorin a incercat sa revina in Romania, dar intoarcerea a fost plina de peripetii,…

- Cercetarile facute de Universitatea din Toronto, in Canada, au declarat ca incalzirea in zona arctica si consecinta ei, pierderea calotei glaciare, face mult mai dificila vanatoarea focilor, principala prada a ursilor polari. De asemenea, incalzirea in zona arctica ar putea duce la o uscare extrema…