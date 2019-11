Baia Mare: Targul de Craciun se va desfasura in Piata Libertatii. Vezi aici, cand se deschide targul si care va fi programul de functionare al patinoarului

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Oana Gonczi: “Incendiul este lichidat. A ars corpul de iluminat”. Un incendiu a izbucnit miercuri, 23 octombrie, la un corp de iluminat de la gradinita din Lapusel. 35 de copii au fost evacuati de catre personalul didactic. La fata locului intervineDetasamentul de pompieri Baia Mare cu doua…

- UPDATE: Fara apa vor ramane si localnicii de pe strada Valea Rosie din Baia Mare, in intervalul orar 09.00-14.00, din cauza reparatiei unui bransament. Locuitorii de pe Str. Colonia Dragos Voda, str. Pietrosului, str. Dragos Voda, str. Mihai Eminescu din Baia Sprie raman fara apa miercuri, 9 octombrie,…

- Lucrari de reparatii si modernizare la reteaua de distributie a apei potabile din cartierul Vasile Alecsandri Pentru realizarea unor lucrari de reparatii si modernizare la reteaua de distributie a apei potabile din cartierul Vasile Alecsandri – Baia Mare se intrerupe furnizarea apei in tot cartierul.…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR Plus la functia de presedinte al Romaniei, se va afla miercuri, 4 septembrie, printre maramureseni. In Sighetu Marmatiei si in Baia Mare, Dan Barna va sta de vorba cu oamenii, va strange semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale si isi va prezenta obiectivele ca…

- „De peste șase ani discutam de pista de role și, in sfarșit, se da in folosința. In oraș sunt foarte mulți copii cu trotinete și role pe care vor putea sa le foloseasca pe pista. Privind regulamentul de funcționare, programul se intinde și cand afara se intuneca. Acum este vara, iar la ora 21.00 este…

- In aceste momente salvamontistii din Baia Mare si Cavnic, un medic si un asistent medical se indreapta inspre Varful Gutai, pe jos, pentru a salva un tanar de 29 de ani, care ar fi fost muscat de insecte. Din informatiile furnizate pentru ZiarMM.ro de catre seful Salvamont Maramures, Dan Benga tanarul…

- Pentru perioada de iarna 2019-2020 este estimat un consum de energie electrica de aproape 28 TWh, o producție de 28,6 TWh de energie electrica și cca. 8,5 mil. Gcal energie termica, arata Programul de iarna in domeniul energetic aprobat luni de Guvern, potrivit Mediafax.Guvernului Romaniei…