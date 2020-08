Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 26 august, s-a desfasurat proba la alegere a profilului si specializarii - E).d) din cadrul examenului national de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2020. La aceassta proba s-au inscris 25.245 de candidati.

- La cea de doua proba scrisa a examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2020), proba E)c) – proba obligatorie a profilului, desfașurata marți, 25 august, in județul Covasna au participat 132 de candidați din 174 inscriși, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna.…

- Un numar de 55 de candidati au fost eliminati marti de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului national de bacalaureat, sesiunea august - septembrie, pentru tentativa de frauda, a informat Ministerul Educatiei si Cercetarii

- 252 de candidați din totalul de 302 inscriși in județul Covasna au participat luni, 24 august, la prima proba scrisa a examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2020), proba E)a) – Limba și literatura romana, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Proba s-a…

- Peste 40.000 de candidați au susținut astazi, 24 august, prima proba din cadrul sesiunii de august-septembrie a examenului de Bacalaureat. Elevii au susținut astazi proba scrisa la limba și literatura romana.

- 819 candidați din județ iși incearca norocul la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat in Eveniment / on 23/08/2020 at 22:06 / Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat incepe luni, 24 august, cu proba la Limba și literatura romana. La nivelul județului Teleorman, potrivit datelor…

- Sesiunea august – septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat incepe luni, 24 august. In județul Vrancea, 657 de candidati s-au inscris in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului național de bacalaureat 2020, incepand de luni, 24 august 2020. Conform…

- Marți, 23 iunie, absolvenții clasei a XII-a, care au studiat intr-o limba a minoritaților naționale (croata, italiana, germana, maghiara, slovaca, sarba, ucraineana sau turca), au susținut proba scrisa la disciplina Limba și literatura materna. In județul Covasna au fost prezenți 818 candidați din cei…