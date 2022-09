Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica face ravagii, iar Azomureș este unul dintre capetele cazute. Dupa ce a apelat la reducerea activitații inca de anul trecut și chiar inchiderea temporara, combinatul de ingrașaminte chimice de la Targu Mureș este la un pas de a fi ingropat. Criza energetica de la nivel European determina…

- In cele 200 de zile ale razboiului de agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei, au fost uciși mii de civili nevinovați. Toți cei responsabili trebuie sa fie trași la raspundere pentru acțiunile lor, in conformitate cu dreptul internațional, a transmis Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Criza energetica, produsa de apropierea si respectiv declansarea razboiului Rusiei in Ucraina, s-a suprapus in Romania pe criza, mai profunda, a absentei investitiilor in productia de resurse si de energie. Cea dintai a scos-o in evidenta si a amplificat-o pe cea de-a doua. In analiza de mai jos – desenata…

- Asasinarea Dariei Dughina este un eveniment care va schimba cursul razboiului din Ucraina. Sangerosul și oribilul asasinat cu o incarcatura puternic simbolica, are totuși mai multe valențe și, mai mult decat orice, ii deschide Rusiei niște oportunitați mediatice și propagandistice colosale. Fii…

- Contracția economica a Rusiei accelereaza, noteaza Kommersant . Potrivit sursei citate, Ministerul Economiei de la Moscova estimeaza ca PIB-ul s-a contractat, in iunie, cu 4,9% de la an la an, dupa scaderi de 4,3%, in mai, și 2,8%, in aprilie 2022. Totodata, economia s-a contractat cu 0,5% in prima…

- Pe fondul crizei energetice provocate de razboiul Rusiei in Ucraina, tot mai multe orașe din Germania inființeaza celule de criza și pun la punct planuri de urgența.Unele orașe germane urmeaza sa organizeze locuri publice incalzite in sezonul rece pentru ședere gratuita oferita celor care, pe fondul…

- Azomureș, cel mai mare producator de ingrașaminte din Romania și totodata cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din țara, oprește producția de amoniac, tot din cauza scumpirilor, anunța compania. Piața europeana a gazelor naturale a inregistrat o creștere brusca a prețului. In ultimele…

- Cand reporterii de televiziune Tikhon Dzyadko și Ekaterina Kotrikadze au parasit Rusia in martie, au scapat de un peisaj mediatic devastat de legi care faceau ilegala critica invaziei rusești in Ucraina sau chiar numirea acesteia drept razboi. Cei doi, care lucreaza pentru canalul independent Dozhd,…