- Primii refugiați ucraineni au ajuns in Țara Lapușului. De altfel, peste tot in județ sunt maramureșeni care iși pun casele la dispoziție pentru a ajuta cum pot familiile cu copii din Ucraina. „Prima familie venita din Ucraina a fost cazata in loc Razoare. Familie tanara cu un copil de 1 an și o luna.…

- Maramureșul a avut parte de o iarna in adevaratul sens al cuvantului in acest an. Caderile masive de zapada au necesitat intervenția drumarilor pe toate drumurile județene, iar odata cu creșterea prețurilor la combustibil, au crescut și costurile cu intreținerea acestor drumuri. Iar primavara aduce…

- O femeie din comuna Barsana a implinit un secol de viața. Autoritațile locale au ținut sa-i ofere o diploma de excelența femeii care a fost inconjurata de rude la acest moment aniversar. ”Am aniversat astazi ,,Un secol de viața” la Birsana, matușa IOANA a lu Ciocotiș, Iohanna din carte, caruia i-am…

- Consilierii locali sunt așteptați maine, 17 februarie, pentru a aproba sau nu lista obiectivelor de investiții pe anul in curs cu finanțare parțiala sau integrala de la bugetul local. Conform acestei liste, municipalitate are in plan pentru acest an achiziții de imobile, reabilitarea și extinderea imobilelor…

- Corneliu Olar urma sa implineasca 63 de ani in aprilie. A fost deputat timp de mai multe mandate (din partea PDL si ulterior PNL), intre 2008 si 2022, cu o intrerupere de 4 ani (din 2012 pana in 2016). Inainte de a deveni parlamentar, Corneliu Olar a fost primar al comunei Horea, functie din care s-a…

- Catalin Hildan ar fi implinit azi 46 de ani și a fost comemorat de fanii lui Dinamo. Suporterii din Peluza Catalin Hildan, care poarta numele fostului capitan al „cainilor”, decedat pe teren in 2001, au postat un mesaj emoționant in memoria acestuia. PCH, mesaj emoționant in ziua in care Catalin Hildan…

- Agitație mare in aceasta dimineața pe strada Colonia Topitorilor din municipiu. Asta dupa ce a avut loc o explozie in urma acumularilor de gaze la o casa de locuit de pe strada mai sus amintita. Pompierii baimareni au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale. Nu a fost singura intervenție…

- Venerabilul veteran de razboi Colonel (rtr) Petru Coca s-a stins din viața in aceasta noapte, la varsta de 93 de ani. Membru marcant al conducerii Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, Filiala “Bogdan-Voda” Maramureș, Col. (rtr) Petru Coca s-a nascut la data de 13.05.1928 și a participat la…