AZI DIMINEAȚĂ – Fetiță de 11 ani, victimă a unui accident rutier la Câmpulung la Tisa Accident grav de circulație produs azi, 22 iulie, la ora 06.19, pe DN 19, la Campulung la Tisa, la fața locului ajungand polițiștii Secției 6 Sarasau. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca o autoutilitara condusa de catre un satmarean de 38 de ani, intr-o curba a parasit partea carosabila și a intrat intr-un capat de pod. „In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a șoferului și a unei pasagere, de 11 ani, care au fost transportați la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. In cauza, polițiștii efectueaza… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

