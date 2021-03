Stiri pe aceeasi tema

- Descinderile sunt organizate de polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmarire Penala și Criminalistica.Maștile de tip ffp3 presupus a fi false au ajuns la Spitalul "Victor Babeș", din Timișoara,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca deschiderea unui cont pe o retea de socializare cu numele unei alte persoane si introducand date personale reale care permit identificarea acesteia reprezinta o infractiune de fals informatic. ICCJ a transmis printr-un comunicat de presa,…

- Dosarul in care fosta deputata PSD Andreea Cosma, fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu a fost trimis de Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel Ploiesti.

- Avocata Minodora Ion, care a atacat in justitie prevederea prin care la Constanta a fost impusa, prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, purtarea mastii de protectie in spatii deschise, sustine ca a demonstrat „ca in tara noastra legislatia si justitia sunt varza”, dupa…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Citește și: Mugur Mihaescu…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, la 23 decembrie anul acesta, ca trebuie eliminata obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, masura prevazuta intr-un ordin de instituire a carantinei in Constanta. Autoritatile au atacat hotararea, iar dosarul a ajuns la Inalta Curte de Casatie…

- Fostul ministru Gabriel Oprea - judecat pentru moartea polițistului Bogdan Gigina, aflat în coloana sa oficiala - a candidat independent pentru un loc de deputat în Capitala, dar a obținut doar 0.01%, adica 796 de voturi.Moartea polițistului Gigina și istoricul dosarului plimbat ani…