- Ministerul Apararii anunta ca joi 20 iulie, incepand cu ora 11:00, la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor va avea loc o ceremonie militara si religioasa cu depuneri de coroane de flori in memoria eroilor aviatori, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. In cadrul…

- Fighter planes and helicopters will fly over capital city Bucharest on Aviation Day. Fighter and transport planes, respectively F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, military helicopters and civil aircraft, will fly over the capital for three days, on the occasion…

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Se fac ultimele pregatiri pentru sarbatorirea Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Marți și miercuri vor avea loc zboruri de antrenament, iar joi, 20 iulie, va avea loc ceremonia militara cu ocazia Zilei Aviației. Ca urmare, avioane militare, dar și elicoptere vor survola Capitala timp de trei…

- Mai multe tipuri de aeronave militare apartinand Fortelor Aeriene Romane și Forțelor Aeriene Italiene vor zbura in centrul Capitalei, la repetițiile din 18 și 19 iulie, dar și pe 20 iulie, de ziua Aviației Romane, a transmis Ministerul Apararii.Marți, 18 iulie, și miercuri, 19 iulie, incepand cu ora…