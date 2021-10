Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de Covid-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP și Agerpres . Situatia actuala pare departe…

- Medicul infecționist Carolina Radu a facut pentru Libertatea o analiza a simptomelor care apar in raceala, gripa și COVID, pentru a le putea deosebi. Intotdeauna este insa nevoie de un diagnostic al unui medic specialist. Carolina Radu este medic infecționist in Hunedoara, unde incidența imbolnavirilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca studiaza datele privind eficacitatea Molnupiravir, un medicament oral sub forma de pastile anti-COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica germana Merck, subliniind ca „ar putea fi o noua arma de lupta impotriva pandemiei”, relateaza EFE. „Este…

- Malaria este unul dintre flagelurile umanitatii de mii de ani si ucide, in principal, copiii. Realizarea unui vaccin – dupa mai mult de un secol de incercari – este una dintre marile realizari ale medicinei. Vaccinul, numit RTS,S, s-a dovedit a fi eficient in urma cu sase ani. Acum, dupa un program…

- Cateva doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost livrate luni cu ajutorul unei drone in statul Manipur din nord-estul Indiei, a declarat ministrul Sanatatii din aceasta tara, Mansukh Mandaviya, informeaza agentia Xinhua. Dozele de vaccin au fost livrate de drona fabricata in India la o distanta…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depașit 200 de milioane miercuri, potrivit Reuters, in condițiile in care varianta Delta amenința zonele cu rate scazute de vaccinare. Numarul cazurilor crește in cel puțin 83 din 240 de țari. „Ne dorim cu disperare sa se termine cu aceasta pandemie,…