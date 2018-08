Avertisment al meteorologilor pentru astazi: Cod portocaliu si galben in mai multe judete din Romania!

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de tineri din Romania, Ungaria, Belgia și Danemarca participa incepand de vineri, 10 august, și pana in 15 august, la o tabara de teatru și de dezvoltare a personalitații, derulata la Chichiș. Tabara este organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe și va cuprinde doua…

- Spitalul Militar Brasov a mobilizat o caravana medicala pentru Lunca Marcusului si Bacel, sate puternic afectate de inundatii! Spitalul Militar de Urgenta „Regina Maria” Brasov organizeaza, in parteneriat cu Institutia Prefectului – Judetul Covasna, Primaria comunei Dobarlau si Episcopia Ortodoxa…

- Peste 50 de pompieri, militari, jandarmi și personal din cadrul ANIF și SGA intervin pentru astuparea breșelor formate in digurile de protecție ale raului Tarlung și paraului Dobarlau din cauza inundațiilor din ultimele zile, in județul Covasna. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Covasna,…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Covasna au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, cele mai grave probleme fiind inregistrate in satele Bacel din comuna Chichis si Lunca Marcusului din comuna Dobarlau, care au fost inundate dupa ce digul de protectie de pe malul drept al raului…

- Din cauza inundațiilor, 77 de persoane sunt in curs de evacuare in Bacel, sat aparținator comunei Chichiș, și la fel și aproximativ 100 de persoane, dar și bunuri materiale și animale din Lunca Marcușului, aparținatoare comunei Dobarlau. Ultimele date ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Echipa de juniori 1 a Potaissei Turda s-a impus astazi, scor 32-27, in fața celor de la CS Știința Municipal Bacau, in prima etapa a turneului final ce se desfașoara la Sfantu Gheorghe. Read More...

- Peste 150 de copii au deschis, ieri, Festivalul „Suntem mandrii romanași”, la Sfantu Gheorghe, prezentand un amplu spectacol de cantece și jocuri populare romanești. Festivalul, unul cu vechime, dar organizat pentru prima data sub acest titlu, este dedicat in acest an Centenarului Marii Uniri. Evenimentul…