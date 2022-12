Averea avocatei Paula Iacob, revendicată de o moștenitoare? Detalii de ultimă oră Averea celebrei avocatei Paula Iacob ține primele pagini ale presei mondene in aceste zile. Totul dupa ce apare un personaj cheie in dosarul moștenirii acesteia. Paula Iacob a lasat in urma o avere uriașa Paula Iacob a fost una dintre cele mai bogate femei din Romania. De o cultura și o pregatire juridica fata cusur, aceasta și-a urmat meseria pana la o varsta destul de inaintata. Pe langa activitatea de la judecatorie, avocata Paula Iacob avea o opinie de referința pentru multe proiecte tv din Romania. Ani de-a randul, Paula Iacob a fost invitata mai mereu in platourile televiziunilor pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ruxandra Iacob – Anda, așa cum ii spuneau apropiații -, fiica faimoasei avocate Paula Iacob, a incetat din viața subit, in 21 noiembrie 2022, in urma unui accident vascular cerebral. Mama sa a murit in anul 2015 – dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, la 83 de ani -, iar o avere impresionanta,…

- Paula Iacob a fost una dintre cele mai cunoscute avocate ale Romaniei. Ea l-a reprezentat pe Nicu Ceaușescu, motiv pentru care cariera ei a devenit una foarte infloritoare. De altfel, avocata a ramas prietena apropiata cu fiul dictatorilor. Ce se intampla cu averea de milioane de lei a avocatei acum.…

