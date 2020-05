Avea dreptate Mitropolitul Bartolomeu Anania Cel mai uimit am fost sa urmaresc o dezbatere aprinsa cu privire la intelesul odovaniei pe un post de televiziune recunoscut pentru faptul ca promoveaza mai degraba atitudini anticlericale! Alaturi de semnificatia acestui termen liturgic, s-a mai clarificat in presa si un aspect mai putin stiut, anume acela ca noi praznuim in fiecare duminica Invierea Domnului, ca aceasta, si nu alta zi din saptamana, este Ziua Domnului (dies Dominica). Din pacate (sau din fericire! (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

